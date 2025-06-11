Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится 15 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание поездов изменится на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) утром в воскресенье, 15 июня, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На участке от станции Нахабино до Курской Рижского направления интервалы движения электричек увеличатся до 1 часа 40 минут. На участке от Павшина до Красного Балтийца поезда в обе стороны будут курсировать по пути на Подольск, а некоторые составы со стороны Нахабина преследуют до Тушинской.

На Курском направлении у части электричек со стороны Подольска будут укороченные маршруты до станций Царицыно, Курская и Тушинская, интервалы также увеличатся до 25 минут.

В связи с модернизацией инфраструктуры на центральном участке МЦД-3 и заменой стрелочных переводов на станции Люберцы 13 и 14 июня будут изменены интервалы движения поездов. Составы в пятницу по направлению Зеленоград-Крюково – Ипподром и обратно будут ходить с перерывом в 50 минут. В субботу интервал сократится до 30 минут.