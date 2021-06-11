Росавиация получила более 120 заявок на чартеры перед Евро-2020

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В преддверии чемпионата Европы по футболу Росавиация получила более 120 заявок на выполнение чартерных рейсов. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
"В настоящее время в Росавиацию поступило более 120 заявок на выполнение чартерных рейсов в целях перевозки сборных команд стран-участниц, официальных делегаций, клиентских групп, журналистов и болельщиков чемпионата", – говорится в сообщении.
В агентстве уточнили, что ожидается прибытие 3,7 тысячи человек. Как сообщили в Росавиации, к уже заявленным рейсам могут добавиться от 10 до 15 новых чартеров, в зависимости от результатов четвертьфинального матча, который состоится 2 июля.
Евро-2020 состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Официальное открытие чемпионата Европы по футболу состоится в Риме, в этот день встретятся сборные Турции и Италии.
Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург. Чемпионат Европы должен был пройти летом прошлого года, но был перенесен на 2021 год из-за пандемии COVID-19.
Санкт-Петербург готовится встречать футбольных болельщиков
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