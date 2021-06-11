Швейцария ограничит воздушное пространство перед встречей Путина и Байдена

Фото: ТАСС/Константин Прибытков

Правительство Швейцарии объявило о закрытии части воздушного пространства республики во время проведения саммита Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

"На заседании 11 июня Федеральный совет (правительство) одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президента Байдена и президента Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве", – говорится в сообщении.

Встреча лидеров РФ и США должна пройти в Женеве 16 июня. По информации федерального департамента иностранных дел Швейцарии, она состоится на вилле Ла Гранж.