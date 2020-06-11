ГИБДД организует проверки для выявления пьяных водителей в столице

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В центре столицы сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" в период с 12 по 15 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу отдела ГИБДД по ЦАО.

Как отмечается, мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с законодательством за данное нарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до двух лет.

Ранее в АМПП автомобилистов попросили быть внимательными при парковке в предстоящие праздничные выходные. Водителей призвали оставлять свой автомобиль только в разрешенных для этого местах. В АМПП напомнили, что неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной возникновения аварий или происшествий на дороге.