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Москва 24

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Город

12:00

Водителей призвали быть внимательными при парковке в выходные

город авто парковки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Автомобилистов попросили быть внимательными при парковке в предстоящие праздничные выходные, сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Водителей попросили оставлять свой автомобиль только в разрешенных для этого местах. В АМПП напомнили, что неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной возникновения аварий или происшествий на дороге.

В Москве 12 и 13 июня в честь Дня России парковка в столице будет бесплатной. Оставить автомобиль можно будет на любой улице, включенной в зону парковочного пространства, в том числе там, где действует тариф 380 рублей в час. Плоскостные парковки со шлагбаумами при этом продолжат работать по действующим тарифам.

В преддверии праздника Москву украсили праздничные плакаты с триколором и флаги. В этом году более 700 праздничных плакатов появилось на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах.

В праздник также фасады зданий в центре города подсветят цветами триколора. На территории Парка Победы специалисты уже создали посвященный Дню России цветник "Флаг РФ".

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