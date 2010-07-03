Движение электричек на Казанском направлении восстановлено

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на участке Воскресенск – Виноградово Казанского направления МЖД восстановлено после задержек. Они были связаны со сходом колесной пары электрички. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

"В 16:52 восстановлено движение поездов по двум путям на участке Воскресенск – Виноградово Казанского направления Московской железной дороги. Последствия схода одной колесной пары вагона пригородного поезда № 6119 Голутвин – Москва полностью ликвидированы. В настоящее время железнодорожники вводят в график четыре задержанных пригородных поезда (два в сторону Москвы и два – в строну области). Поезда дальнего следования идут по расписанию", – сказано в сообщении.

При отправлении пригородного поезда № 6119 Голутвин – Москва от платформы Трофимово одна колесная пара сошла с хвоста вагона. Никто не пострадал. На время восстановительных работ проводилось реверсивное движение поездов по одному пути, две электрички вывели из расписания, одна шла по сокращенному маршруту.

Для перевозки пассажиров электрички №6119 задействовали экспресс Рязань – Москва. Его остановили для посадки на остановке Конобеево, потом он прошел со всеми остановками до Раменского и до Казанского вокзала.