Задерживаются электрички Курского направления

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Из-за внеплановой остановки одного из составов электрички Курского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе магистрали.
МЖД сейчас старается ввести в график движение пригородных поездов. На Курском направлении встала электричка № 6963 Москва – Тула. Пригородный поезд буксируют при помощи вспомогательного локомотива.
"Для обеспечения перевозки пассажиров пригородному поезду № 6427 Новоиерусалимская – Подольск продлен маршрут до станции "Тула". В связи с незапланированной остановкой состава в пути задержаны несколько пригородных поездов", – сказано в сообщении.
Также не исключены точечные корректировки в расписании.
График движения пригородных поездов всех направлений МЖД скорректирован 11 и 12 июня. Изменения коснутся всех направлений МЖД.
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