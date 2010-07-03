Задерживаются электрички Курского направления

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из-за внеплановой остановки одного из составов электрички Курского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе магистрали.

МЖД сейчас старается ввести в график движение пригородных поездов. На Курском направлении встала электричка № 6963 Москва – Тула. Пригородный поезд буксируют при помощи вспомогательного локомотива.

"Для обеспечения перевозки пассажиров пригородному поезду № 6427 Новоиерусалимская – Подольск продлен маршрут до станции "Тула". В связи с незапланированной остановкой состава в пути задержаны несколько пригородных поездов", – сказано в сообщении.

Также не исключены точечные корректировки в расписании.

График движения пригородных поездов всех направлений МЖД скорректирован 11 и 12 июня. Изменения коснутся всех направлений МЖД.

