Поезда на Казанском направлении могут следовать с задержками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В расписании электричек на участке Воскресенск – Виноградово Казанского направления МЖД возможны задержки и изменения, сообщает пресс-служба железных дорог. Они связаны со сходом колесной пары электрички Голутвин – Москва.

По предварительной информации, в 14:04 на станции Трофимово при отправлении пригородного поезда № 6119 сошла одна колесная пара второго с хвоста вагона. Поезд только начинал набирать скорость, поэтому она была минимальной. Пострадавших нет.

На место отправился восстановительный поезд со станции Воскресенск для возвращения колесной пары на рельсы. Движение организовано по одному пути на участке Воскресенск – Виноградово в реверсивном режиме. Пассажиры электрички продолжили поездку на экспрессе 7043 Рязань-1 – Москва.

Сокращен маршрут двух поездов сообщением Шиферная – Москва. Возможны задержки и изменения в расписании электричек между Москвой и станциями Шиферной, Голутвин и Рязанью. В МЖД создана специальная комиссия для выяснения причины инцидента.