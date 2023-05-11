Бочкарев: на станции "Яхромская" монтируется оборудование тягово-понизительной подстанции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Специалисты ведут монтаж тягово-понизительной подстанции на станции метро "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Тягово-понизительная подстанция обеспечит работу всех инженерных систем "Яхромской". В рамках устройства подстанции на станции уже собран силовой щит, а также щиты освещения и питания", – рассказал он.

Сейчас на объект поступает оставшееся оборудование, в том числе трансформаторы и электрические щиты. После его установки специалисты займутся соединением кабелей и проводников.

Как добавил гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, на станции и в тоннелях в сторону "Лианозово" идет монтаж и других инженерных систем. Так, в вестибюлях и на платформе устанавливаются воздуховоды, прокладывается водопровод и кабели. Кроме того, уже идут отделочные работы, в частности, укладывается пол, на путевых стенах устанавливаются гранитные панели.

Ранее сообщалось, что на будущей станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро завершилось возведение монолитного свода. Кроме того, специалисты почти полностью выполнили устройство железобетонных конструкций тупиков и камеры съездов за станцией.



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