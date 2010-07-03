Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится с 13 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится с 13 по 19 апреля. Это связано со строительными работами на перегонах Москва – Лосиноостровская и Лосиноостровская – Мытищи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.
В связи этим будут выведены из расписания некоторые электрички, которые курсируют между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Фрязево, Фрязино, Пушкино, Сергиев-Посад и Александров. При этом некоторые электрички, следовавшие из Москвы в сторону области, не будут останавливаться на платформах Москва-3, Маленковская, Яуза и Северянин.
Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием электропоездов. Уточнить расписание можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".
Ранее сообщалось об изменении стоимости билетов на ряд столичных электричек в мае. Как сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК" (ЦППК), цена поменяется в период праздников с 30 апреля по 6 мая и с 8 по 13 мая.
Нововведение коснется поездов, курсирующих по маршрутам из Москвы в Александров, Владимир, Калугу, Рязань, Тулу и Дубну.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.