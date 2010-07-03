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15:45

Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится с 13 апреля

транспорт

15:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится с 13 по 19 апреля. Это связано со строительными работами на перегонах Москва – Лосиноостровская и Лосиноостровская – Мытищи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

В связи этим будут выведены из расписания некоторые электрички, которые курсируют между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Фрязево, Фрязино, Пушкино, Сергиев-Посад и Александров. При этом некоторые электрички, следовавшие из Москвы в сторону области, не будут останавливаться на платформах Москва-3, Маленковская, Яуза и Северянин.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием электропоездов. Уточнить расписание можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

Ранее сообщалось об изменении стоимости билетов на ряд столичных электричек в мае. Как сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК" (ЦППК), цена поменяется в период праздников с 30 апреля по 6 мая и с 8 по 13 мая.

Нововведение коснется поездов, курсирующих по маршрутам из Москвы в Александров, Владимир, Калугу, Рязань, Тулу и Дубну.

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