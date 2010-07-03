Более 80 тыс билетов на электрички оформили после закрытия участка фиолетовой ветки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 80 тысяч бесплатных билетов на пригородные поезда пассажиры оформили в первые два дня закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК" (ЦППК).

Отмечается, что билеты оформляются для проезда между ж/д станциями на маршрутах Текстильщики – Каланчевская (Курское направление) и Люберцы-1 – Казанский вокзал (Казанское направление).

"С 6 по 10 апреля ЦППК обеспечивает возможность бесплатного проезда в пригородных поездах для пассажиров закрытого участка метро. В связи с высокой нагрузкой на транспортную инфраструктуру электропоезда – быстрый и комфортный способ для тех, кто живет или работает на юго-востоке Москвы, добраться до центра города и обратно", – говорится в сообщении.

На данный момент действует 50 дополнительных каналов продаж: открыты дополнительные кассы, работают мобильные кассиры.

Кроме того, у пассажиров есть возможность оформить бесплатные билеты на все дни закрытия участка линии метро сразу.

Директор НИИ "МосТрансПроект" Александр Поляков ранее сообщил, что число бесплатных регулярных маршрутов в районе временно закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии метро возросло с 14-ти до 24-х.

По его словам, пока участок фиолетовой ветки между "Пролетарской" и "Котельниками" закрыт, пассажиры могут воспользоваться 14 бесплатными регулярными маршрутами Мосгортранса, включая экспрессы.

С 6 по 10 апреля включительно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между "Пролетарской" и "Котельниками". Это связано с работами по проходке тоннеля новой Некрасовской линии. Ожидается, что фиолетовая ветка вернется к обычному режиму 11 апреля в 05:30.