Стоимость билетов на ряд столичных электричек изменится в мае

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость билетов с предоставлением мест на некоторые экспрессы Московской железной дороги (МЖД) изменится.

Как сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК" (ЦППК), цена поменяется в период праздников с 30 апреля по 6 мая и с 8 по 13 мая.

Нововведение коснется поездов, курсирующих по маршрутам из Москвы в Александров, Владимир, Калугу, Рязань, Тулу и Дубну.

Приобрести билеты можно не ранее чем за 10 дней. Тарифы на для указанных электропоездов появятся позже на сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что пассажиры могут купить со скидкой до 50 процентов абонементы на электрички Ленинградского направления ОЖД.