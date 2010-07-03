Абонементы за полцены смогут приобрести пассажиры на Ленинградском направлении ОЖД

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Пассажиры могут приобрести со скидкой до 50 процентов абонементные билеты "Ежедневно" и "Рабочего дня" на электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" (МТППК), нововведение будет действовать для "поездов 6000-й нумерации" с 1 апреля.

Срок действия таких абонементов должен быть от двух до 12 месяцев. Отмечается, что система скидок "позволяет приобретать абонементы на больший срок за меньшие деньги".

Так, месячный абонемент "Рабочего дня" Крюково – Москва стоит 2 895 рублей, а на три месяца теперь обойдется в 4 343 рублей. "Получается, пассажир платит за полтора месяца, а ездит три", – сказал генеральный директор компании Олег Федотов.

Ранее сообщалось, что билеты на поезда, которые будут следовать с 1 июня по 31 августа, для детей от 10 до 17 лет начали продавать с 50-процентной скидкой.