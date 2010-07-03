"Ласточки" начнут останавливаться на станции "Решетниково" ОЖД

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Четыре скоростных электропоезда "Ласточка" будут делать остановку на станции "Решетниково" Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Как сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК), новый график вступит в силу 28 апреля.

Поезда будут отправляться из подмосковного поселка Решетниково ежедневно в 7:07, а прибывать в 15:43, 17:05 и 19:43.

Таким образом, время между Москвой и поселком в среднем сократится на полчаса. Разовый билет будет стоить 345 рублей, абонемент на месяц – 8,5 тысяч.

Ранее сообщалось, что пассажиры могут приобрести со скидкой до 50 процентов абонементные билеты "Ежедневно" и "Рабочего дня" на электрички Ленинградского направления ОЖД.