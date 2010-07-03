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10:17

Расписание аэроэкспрессов на Белорусском вокзале изменится в выходные

транспорт

10:17

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Аэроэкспрессы на Белорусском вокзале 6 и 7 апреля будут отправляться и прибывать на 7-й и 8-й пути, сообщает пресс-служба компании. Изменения связаны с плановыми работами на железной дороге. Они будут действовать с 17:00 6 апреля до 11:00 7 апреля.

Коснутся нововведения поездов, выезжающих 6 апреля с Белорусского вокзала в 19:00 и отправляющихся из Шереметьева в 16:00, 18:00, 21:00, 21:30. На следующий день изменяются пути отправления и прибытия у поездов, отправляющихся с Белорусского вокзала в 8:00, 9:30 и 11:00 и из Шереметьева в 7:00, 8:30 и 10:00.

Пассажирам советуют пользоваться подземным переходом, находящимся между 7-м и 8-м путями. Рекомендуется также ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресс".

В апреле также скорректируют график следования пригородных электричек на участке между станциями МЖД Гривно и Столбовая. С 8 по 12, с 15 по 19 и с 22 по 26 апреля там будут осуществляться путевые работы.

транспорт

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