Расписание аэроэкспрессов на Белорусском вокзале изменится в выходные

Аэроэкспрессы на Белорусском вокзале 6 и 7 апреля будут отправляться и прибывать на 7-й и 8-й пути, сообщает пресс-служба компании. Изменения связаны с плановыми работами на железной дороге. Они будут действовать с 17:00 6 апреля до 11:00 7 апреля.
Коснутся нововведения поездов, выезжающих 6 апреля с Белорусского вокзала в 19:00 и отправляющихся из Шереметьева в 16:00, 18:00, 21:00, 21:30. На следующий день изменяются пути отправления и прибытия у поездов, отправляющихся с Белорусского вокзала в 8:00, 9:30 и 11:00 и из Шереметьева в 7:00, 8:30 и 10:00.
Пассажирам советуют пользоваться подземным переходом, находящимся между 7-м и 8-м путями. Рекомендуется также ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресс".
В апреле также скорректируют график следования пригородных электричек на участке между станциями МЖД Гривно и Столбовая. С 8 по 12, с 15 по 19 и с 22 по 26 апреля там будут осуществляться путевые работы.
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