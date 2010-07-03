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06:54

Расписание электричек на участке Гривно – Столбовая изменится в апреле

транспорт

06:54

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Фото: depositphotos/scaliger

График следования пригородных электричек на участке между станциями МЖД Гривно и Столбовая будет скорректирован, передает Агентство "Москва". Изменения связаны с проведением путевых работ, объяснили в пресс-службе АО "Центральная ППК".

В компании уточнили, что работы будут осуществляться с 8 по 12, с 15 по 19 и с 22 по 26 апреля. В эти дни время отправления или прибытия некоторых пригородных поездов может быть изменено.

Маршруты некоторых электропоездов Белорусского, Курского, Рижского направлений МЖД будут сокращены. Отменен ряд электропоездов, курсирующих между Москвой и Серпуховом, Чеховом и Дедовском, Львовской и Царицыно, станцией Москва-Каланчевская и Чеховом.

Ранее сообщалось, что путевые работы будут проводиться на Ярославском направлении. По этой причине 2-4 апреля отменены электропоезда из Москвы во Фрязино, Пушкино, Красноармейск, Монино и Болшево. Также изменен режим ряда остановок.

транспорт

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