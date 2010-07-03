График движения электричек изменится на Ярославском направлении МЖД

Расписание электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 30 и 31 марта.
Как сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК", график поменяется из-за строительства тоннеля на остановочном пункте "Северянин". Электропоезда проследуют без остановки станции "Москва-3", "Маленковская", "Яуза", "Северянин".
Также отменены четыре экспресса и две электрички на участке Москва – Пушкино и шесть экспрессов и два электропоезда на участке Москва – Монино.
Кроме того, указывается, что 2-4 апреля на Ярославском направлении будут проводить путевые работы. По этой причине отменены электропоезда из Москвы во Фрязино, Пушкино, Красноармейск, Монино и Болшево. Также изменен режим ряда остановок.
Ранее стало известно, что часть электричек Горьковского направления МЖД также отменят 30 и 31 марта из-за путевых работ.
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