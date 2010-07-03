Расписание электричек Горьковского направления изменят в выходные

Часть электричек Горьковского направления отменят 30 и 31 марта из-за путевых работ. Еще несколько поездов поедут по сокращенным маршрутам, сообщает сайт ЦППК.
Чтобы расписание не сильно менялось, специалисты будут работать с 21:20 до 07:00. Во время технологического окна отменены поезда, следующие от Курского вокзала до станции Железнодорожная, а также электричка до станции Крутое.
Помимо этого, поезда, которые курсируют по маршруту Захарово – Москва, поедут только до Железнодорожной. В свою очередь, электричка из Балашихи завершит путь на станции Реутово.
Также в ЦППК решили сократить маршруты электропоездов Крутое – Москва и Москва – Петушки, которые отправятся 31 марта.
Еще часть электричек проедут платформы Серп и Молот, Чухлинка, Кусково, Новогиреево, Реутово, Никольское, Салтыковская и Кучино без остановки.
Пассажиров попросили учесть изменения при планировании поездок. Узнать актуальное расписание можно на сайте ЦППК, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
Ранее стало известно, что расписание электричек Белорусского направления изменится с 31 марта. Это объясняется переходом европейских стран на летнее время, требующим корректировки графика прибытия международных поездов.
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