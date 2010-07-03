Расписание электричек Белорусского направления изменится с 31 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание нескольких электричек Белорусского направления МЖД изменится с 31 марта из-за международных поездов. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Как напомнили в МЖД, 31 марта страны Европы переходят на летнее время. В связи с этим придется скорректировать график международных поездов, что, в свою очередь, повлияет и на расписание ряда электричек Белорусского направления. В частности, изменится время отправления и количество остановок на маршруте, уточнили в пресс-службе.

Чтобы изменения не доставили неудобств пассажирам, их постарались сделать точечными и незначительными, отметили представители МЖД. По их словам, небольшие коррективы внесут в расписание 24 пригородных поездов, что составляет всего 9% от общего числа электричек Белорусского направления. Речь идет об электричках, которые в основном курсируют не в часы пик, добавили в пресс-службе дороги.

В МЖД посоветовали пассажирам заранее ознакомиться с изменениями в расписании на вокзалах и остановках, а также на сайте или в мобильном приложении РЖД.

Ранее сообщалось, что в последний день марта электрички перейдут на летнее расписание. Изменения затронут Горьковское, Казанское, Киевское, Павелецкое, Рижское и Савеловское направления МЖД.