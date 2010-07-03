Пригородные электрички перейдут на летнее расписание 31 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская железная дорога (МЖД) перейдет на летнее расписание с 31 марта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Изменения затронут Горьковское, Казанское, Киевское, Павелецкое, Рижское и Савеловское направления МЖД. Будут запущены 19 дополнительных поездов, маршруты еще 12 электричек продлят.

Корректировка графика движения поездов связана с началом дачного сезона. Дополнительные электрички будут курсировать до конца сентября – начала октября.

"Диспетчеры Московской железной дороги проработали расписание дополнительных электричек таким образом, что их назначение не повлияет на график уже курсирующих пригородных поездов", – отметили в пресс-службе МЖД.

Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) получит 21 электропоезд категории "Стандарт плюс". Они будут курсировать на трех направлениях МЖД: Курском, Рижском и Киевском. В планах МЖД увеличение парка электропоездов этой серии до 79.