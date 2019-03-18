Пополнение электричек класса "Стандарт плюс" ожидает МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

21 электропоезд категории "Стандарт плюс" получит Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), они будут курсировать на трех направлениях Московской железной дороги (МЖД). Электропоезда поставит АО "Трансмашхолдинг", передает Агентство "Москва" со ссылкой на дирекцию по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

"В рамках контрактов, подписанных в феврале-марте 2019 года при поддержке АО "Сбербанк Лизинг", ДМЗ изготовит для ЦППК в общей сложности 231 вагон", – говорится в сообщении.

Как отмечается, каждый поезд будет состоять из 11 вагонов.



В пресс-службе ЦППК агентству сообщили, что электрички будут курсировать на Курском, Рижском и Киевском направлениях Московской железной дороги (МЖД).

Предполагается, что всего в парке будет 79 электричек этой серии.

В поездах серии ЭП2Д широкий тамбур для провоза багажа и велосипедов, комфортные сиденья, климат-контроль, туалеты.

Ранее сообщалось, что первые два поезда с модернизированными плацкартными вагонами запустят 18 и 19 марта.

Первый вагон начнет курсировать в составе фирменных поездов № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва и № 11/12 Анапа – Москва. Билеты в обновленный вагон уже можно купить. Стоимость проезда в нем не отличается от цены билета в другие плацкартные вагоны.