Первые поезда с обновленными плацкартами поедут 18 и 19 марта

Первые два поезда с модернизированными плацкартными вагонами запустят 18 и 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".
Как уточнили в компании, первый такой вагон начнет курсировать в составе фирменных поездов № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва и № 11/12 Анапа – Москва. 18 марта он повезет первых пассажиров из Ростова-на-Дону в столицу, а 19 марта – из Москвы в Анапу. Билеты в обновленный вагон уже можно приобрести, напомнили в РЖД, отметив, что стоимость проезда в нем не отличается от цены билета в другие плацкартные вагоны.
В новом вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, а также электрические розетки и USB-порты. Там появились перегородки и индивидуальные шторки, которые позволяют организовать личное пространство для каждого пассажира. Обивочные ткани изготовили из прочных пожаробезопасных материалов. Кроме того, в коридоре вагона есть фильтр для очистки воды с возможностью подогреть или охладить ее. А туалетную комнату оборудовали душем, столиком для пеленания младенцев и феном для рук.
Ранее сообщалось, что в России начались испытания новых вагонов-купе с душами и сейфами. Первые поставки таких вагонов запланированы на 2019 год.
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