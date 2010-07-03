Сотрудника РЖД наказали за столкновение поездов у Курского вокзала

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Сотрудник РЖД, допустивший столкновение двух поездов в районе Курского вокзала, приговорен к штрафу. Об этом сообщает пресс-служба московского СУ СКР на транспорте.

Инцидент произошел в июне 2017 года – столкнулись поезда "Стриж" и электричка Нахабино – Щербинка. Два вагона сошли с рельсов, оба поезда получили серьезные повреждения. Общий ущерб превысил 49 миллионов рублей.

В момент столкновения в электричке находились 250 человек. После происшествия три человека обратились за медицинской помощью. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба").

Следователи установили, что мастер ремонтного участка допустил к эксплуатации поезд с техническими недостатками, что и привело к столкновению. Подозреваемый признал свою вину в полном объеме и раскаялся. Размер штрафа не уточняется.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности были привлечены должностные лица РЖД. После инцидента компания установила систему, направленную на автоматизацию процесса контроля допуска технически исправного подвижного состава и подготовленной локомотивной бригады.

