Toyota отзывает в России более 800 автомобилей

Toyota отзывает в России 802 автомобиля марки Prius из-за проблем с системой распределения питания. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Речь идет об автомобилях, произведенных с 7 мая 2009 года по 29 января 2014 года.
В сообщении отмечается, что Prius спроектирован таким образом, что при возникновении ошибок гибридной системы автомобиль входил в аварийный режим. Однако в редких случаях машинам может это не удастся.
"В случае возникновения такой ситуации автомобиль может потерять мощность и заглохнуть", – отметили в Росстандарте.
В агентстве подчеркнули, что при подобной ошибке рулевое управление и тормозная система остаются работоспособными. Тем не менее из-за отключения двигателя повышается риск возникновения аварий.
Автодилер оповестит владельцев автомобилей о существующих проблемах. Они должны сдать авто в ближайший центр, где будет произведено обновление программного обеспечения распределения питания. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.
6 февраля стало известно, что BMW отзовет в России 28,63 тысячи автомобилей из-за проблем в системе рециркулирования отработавших газов, что может привести к негерметичности радиатора.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.