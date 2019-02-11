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11 февраля, 16:05

Toyota отзывает в России более 800 автомобилей

транспорт авто

11 февраля, 16:05

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Фото: depositphotos/eans

Toyota отзывает в России 802 автомобиля марки Prius из-за проблем с системой распределения питания. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Речь идет об автомобилях, произведенных с 7 мая 2009 года по 29 января 2014 года.

В сообщении отмечается, что Prius спроектирован таким образом, что при возникновении ошибок гибридной системы автомобиль входил в аварийный режим. Однако в редких случаях машинам может это не удастся.

"В случае возникновения такой ситуации автомобиль может потерять мощность и заглохнуть", – отметили в Росстандарте.

В агентстве подчеркнули, что при подобной ошибке рулевое управление и тормозная система остаются работоспособными. Тем не менее из-за отключения двигателя повышается риск возникновения аварий.

Автодилер оповестит владельцев автомобилей о существующих проблемах. Они должны сдать авто в ближайший центр, где будет произведено обновление программного обеспечения распределения питания. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

6 февраля стало известно, что BMW отзовет в России 28,63 тысячи автомобилей из-за проблем в системе рециркулирования отработавших газов, что может привести к негерметичности радиатора.

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транспорт авто

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