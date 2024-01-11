Электродепо "Аминьевское" стало одним из крупнейших в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Электродепо "Аминьевское", которое открылось в Можайском районе на западе столицы, заняло территорию бывшей промзоны площадью почти 16 гектаров, став одним из крупнейших в городе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новое электродепо предназначено для обслуживания и отстоя подвижного состава Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, строительство было сложным технологическим проектом – нужно было расположить инфраструктуру депо с учетом городской среды и ландшафтных особенностей местности, а также предусмотреть соединение с БКЛ.

В составе электродепо свыше 60 основных и вспомогательных зданий и сооружений. На территории в районе пересечения улиц Верейской и Генерала Дорохова возвели отстойно-ремонтный корпус, который рассчитан на 29 канав, здание эксплуатационного персонала, мотодепо, лабораторно-испытательный комплекс и другие сооружения.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что открытие электродепо стало завершающим этапом строительства обслуживающей инфраструктуры на БКЛ. Составы будут проходить еще более качественное обслуживание на самом современном оборудовании. Также здесь создано более 2,2 тысячи новых рабочих мест со стабильным доходом и социальными гарантиями правительства Москвы.

Для обеспечения сообщения между метрополитеном и объектами электродепо потребовалось построить соединительные ветки с эстакадами. Их ввели в эксплуатацию одновременно с началом работы транспортного предприятия. Сооружения возвышаются над реками Сетунью и Навершкой, а также над Верейской улицей. Для их строительства потребовались сложные инженерные расчеты.

Сергей Собянин открыл электродепо "Аминьевское" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро 9 января. Он напомнил, что на сегодняшний день это уже третье депо на БКЛ, причем оно одно из самых крупнейших и современных в Москве.

По словам мэра, оно обеспечит бесперебойную работу Большой кольцевой линии, а также на годы вперед окажет влияние на рост количества поездов, которые будут выходить на линию. Он напомнил, что в будни БКЛ уже перевозит 1,2 миллиона пассажиров, их количество постоянно увеличивается.

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