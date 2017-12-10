Самолет Москва – Цюрих экстренно приземлился из-за дебоширки

Фото: Dusko Marusic/ТАСС/PIXSELL

Самолет Москва – Цюрих экстренно сел в Штутгарте из-за дебоширки, требовавшей шампанского, пишет газета Stuttgarter Zeitung.

Скандал устроила 44-летняя гражданка Швейцарии с российскими корнями, летевшая в бизнес-классе. В просьбе предоставить ей алкоголь женщине отказали члены экипажа. Пассажирка отреагировала агрессивно.

Чтобы избежать эскалации конфликта, пилот принял решение экстренно сесть в аэропорту Штутгарта, где дебоширку встретила полиция. Нарушительница заплатила штраф в пять тысяч евро. Кроме того, швейцарке придется понести расходы за внеплановую посадку.