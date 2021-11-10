В Белгороде запустили автобусы для зараженных COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Белгороде запустили специальные автобусы, которые будут доставлять в амбулаторный коронавирусный центр пациентов с COVID-19. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Instagram.

"Одним из проблемных направлений остается транспорт, а в Белгороде на автобусах многие добираются и до шестой поликлиники, которую мы перепрофилировали специально для больных коронавирусом и ОРВИ. Поэтому с сегодняшнего дня организовали спецмаршруты для доставки в шестую поликлинику", – написал Гладков.

Автобусы с табличкой "Поликлиника № 6" будут курсировать по пяти маршрутам. После каждого рейса автобусы будут дезинфицировать, а водителей снабдят средствами индивидуальной защиты.



Губернатор попросил местных жителей с симптомами коронавируса пользоваться этими автобусами или личным транспортом, чтобы снизить риск распространения инфекции.

Воспользоваться автобусами можно после назначения врача, который примет решение о необходимости посещения поликлиники для прохождения обследования.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил роль привитых от COVID-19 людей в цепочке распространения вируса. По словам эксперта, вакцинированные люди способны заразиться коронавирусом, однако выделяют меньше его частиц.