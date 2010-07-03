Входы и выходы из метро у "РЖД Арены" могут ограничить из-за футбола

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на вход и выход возможны вечером 10 ноября на станциях метро рядом со стадионом "РЖД Арена". Об этом сообщила пресс-служба метро в Twitter.

В 19:00 начнется матч между "Локомотивом" и "Краснодаром".

"Зрителям матча удобнее добираться до стадиона через станции метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив. По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к "РЖД Арене", возможны ситуативные ограничения входа и выхода", – отметили в подземке.

Билеты на обратный путь сотрудники метро советуют покупать заранее, чтобы сэкономить время после окончания матча.

27 октября "Локомотив" в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги на своем поле принимал "Спартак". Дерби закончилось победой красно-белых со счетом 3:0.

