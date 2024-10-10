Движение транспорта временно перекроют в центре Москвы 13 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сразу несколько улиц и набережных в Москве будут перекрыты 13 октября в период с 07:00 до 16:30 из-за проведения 42-километрового Московского марафона. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Так, движение будет перекрыто по улицам Лужники, Хамовническому Валу, Смоленской, Крымскому Валу, Коровьему Валу, Большой Ордынке, Балчуге, Яузской, Тверской, Моховой и Охотному Ряду, а также по Лубочному и Большому Путинковскому переулкам.

Также будут заблокированы для проезда транспортных средств Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Николоямская, Костомаровская, Полуярославская, Серебряническая, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская набережные.

Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по Смоленскому, Новинскому, Зубовскому, Яузскому, Покровскому, Чистопрудному, Сретенскому, Рождественскому, Петровскому, Страстному и Тверскому бульварам и четырем проездам – Садовническому, Устьинскому, Театральному, Китайгородскому.

Ограничения затронут Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский, Костомаровский, Малый Устьинский мосты, а также Октябрьский тоннель, Смоленскую, Лубянскую, Новую и Старую площади.

При этом в период с 00:01 13 октября до завершения мероприятия автомобилисты не смогут оставить свою машину на парковках в тех местах, где были введены временные ограничения. В связи с этим водителей попросили заранее планировать маршруты.



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Также планируют временно ограничить движение на участке Фрунзенской набережной в период с 10 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года. Ограничения коснутся одной полосы в районе дома 4.