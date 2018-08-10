Фиксированные тарифы на такси во время массовых мероприятий могут ввести в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фиксированные тарифы на услуги такси на время массовых мероприятий могут ввести в столице. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
"Мне кажется, стоит думать о том, чтобы в будущем на моменты проведения подобного рода игр или больших массовых мероприятий вводить какие-либо ограничения в тарифной политике, либо их фиксирование, либо их какое-то утверждение. Это стоит обсуждать, чтобы найти правильное решение", – сказал он, передает Агентство "Москва".
По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в настоящий момент средний чек на поездку в столичном такси составляет 449 рублей.
В июле столичные власти начали проверку случаев завышения цен таксистами во время чемпионата мира по футболу. Отмечалось, что если факты завышения подтвердятся, нарушителям привлекут к административной ответственности.
В 2017 году российская столица вошла в ТОП-3 городов мира по цене за один километр поездки на такси. Москва заняла третье место после египетского Каира и таиландского Бангкока.
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