Фиксированные тарифы на такси во время массовых мероприятий могут ввести в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фиксированные тарифы на услуги такси на время массовых мероприятий могут ввести в столице. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

"Мне кажется, стоит думать о том, чтобы в будущем на моменты проведения подобного рода игр или больших массовых мероприятий вводить какие-либо ограничения в тарифной политике, либо их фиксирование, либо их какое-то утверждение. Это стоит обсуждать, чтобы найти правильное решение", – сказал он, передает Агентство "Москва".

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в настоящий момент средний чек на поездку в столичном такси составляет 449 рублей.

В июле столичные власти начали проверку случаев завышения цен таксистами во время чемпионата мира по футболу. Отмечалось, что если факты завышения подтвердятся, нарушителям привлекут к административной ответственности.

В 2017 году российская столица вошла в ТОП-3 городов мира по цене за один километр поездки на такси. Москва заняла третье место после египетского Каира и таиландского Бангкока.