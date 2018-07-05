В Москве проверят случаи завышения цен на такси во время ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Столичные власти проверят случаи завышения цен таксистами во время чемпионата мира по футболу, рассказал замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

"Есть случаи завышения цен у таксистов. Эти случаи не останутся без внимания всех контрольных органов, которые могут проверить факт завышения цен", – цитирует Пронина Агентство "Москва".

Он отметил, что по всем случаям работают контрольные органы. Если факты завышения подтвердятся, нарушителям привлекут к административной ответственности.

Ранее Максим Ликсутов сообщал, что гостей ЧМ-2018 в столице будут перевозить почти пять тысяч автомобилей от 33-х компаний такси.

Автомобили должны быть не старше четырех лет, желтого или белого цветов, с опознавательными знаками и соответствующим регистрационным знаком. В салоне должна быть представлена информация о водителе и тарифах.