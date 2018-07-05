В Москве проверят случаи завышения цен на такси во время ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Столичные власти проверят случаи завышения цен таксистами во время чемпионата мира по футболу, рассказал замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.
"Есть случаи завышения цен у таксистов. Эти случаи не останутся без внимания всех контрольных органов, которые могут проверить факт завышения цен", – цитирует Пронина Агентство "Москва".
Он отметил, что по всем случаям работают контрольные органы. Если факты завышения подтвердятся, нарушителям привлекут к административной ответственности.
Ранее Максим Ликсутов сообщал, что гостей ЧМ-2018 в столице будут перевозить почти пять тысяч автомобилей от 33-х компаний такси.
Автомобили должны быть не старше четырех лет, желтого или белого цветов, с опознавательными знаками и соответствующим регистрационным знаком. В салоне должна быть представлена информация о водителе и тарифах.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: