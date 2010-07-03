В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты из-за сбоя

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Полеты в лондонском аэропорте Гатвик приостановлены из-за неполадок в диспетчерской башне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию авиагавани.

"В связи с неполадками систем управления воздушным движением диспетчерских вышек Гатвика рейсы временно приостановлены", – говорится в сообщении.

Проблема возникла около 20:00 по московскому времени. Отмечается, что остановка полетов продлится до 23:00. Аэропорт сообщил, что все самолеты перенаправлены в другие города.

В настоящий момент сотрудники аэропорта совместно с компанией ANS (Air navigation solutions) работают над тем, чтобы исправить неполадки в ближайшее время.

20 декабря 2018 года лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за сообщений о двух дронах, пролетевших вблизи авиагавани. Инцидент спровоцировал хаос. Некоторые пассажиры жаловались, что им пришлось провести в самолетах несколько часов, но их рейсы так и не вылетели.

Аэропорт Гатвик ежегодно обслуживает свыше 45 миллионов пассажиров. До 2017 года он считался самым загруженным в мире аэропортом с одной взлетно-посадочной полосой.

