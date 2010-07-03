Два самолета столкнулись в аэропорту Амстердама

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Два пассажирских самолета авиакомпаний EasyJet и KLM столкнулись в амстердамском аэропорту Схипхол, сообщает интернет-издание Dutch News.

Столкновение Boeing 737-800 и Airbus A320 произошло во вторник утром возле терминала во время буксировки.

Самолет KLM должен был вылететь в Мадрид, а лайнер EasyJet готовился к отправке в Лондон. Пассажиров пересадили на другие воздушные суда.

На расписание вылета и прилета рейсов инцидент не повлиял. Пострадавших также нет. Одному из самолетов потребуется ремонт.

В конце июня самолет Air Astana, следовавший из Лондона в Нур-Султан, совершил вынужденную посадку в Москве. Причиной приземления послужил отказ генератора.