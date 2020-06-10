ЦОДД призвал водителей выезжать в Подмосковье 11 июня до 15:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

ЦОДД призвал водителей выезжать 11 июня в сторону области с утра или после окончания часа пик, сообщает пресс-служба организации.

"Завтра ожидаем предпраздничных дачников. Если вам тоже за город, выезжайте до 15:00 или уже после 20:00–21:00", – говорится в сообщении.

Затруднения ожидаются на большинстве вылетных магистралей в направлении области. Это шоссе Энтузиастов, Щелковское шоссе, Новорязанское шоссе, Ленинградское шоссе, Волоколамское шоссе и Волгоградский проспект.

Ранее МЧС распространило предупреждение о дожде, грозе и штормовом ветре. Сообщалось, что его порывы могут достигнуть 12–17 метров в секунду.

Из-за грозы и штормового ветра в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 21:00 11 июня.

Автовладельцам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В случае же такой необходимости их призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении на дорогах.

Пешеходам советовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями.

