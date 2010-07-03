График движения поездов на Ярославском направлении стабилизирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения пригородных поездов на Ярославском направлении МЖД стабилизирован, сообщает Агентство "Москва".

Основная часть поездов ходит по расписанию. Несколько электричек курсируют с увеличенными интервалами. Московская железная дорога принимает меры, чтобы ввести их в график.

Ранее сообщалось, что несколько поездов задерживаются на Ярославском направлении МЖД по техническим причинам. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.