На Ярославском направлении задерживаются поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько поездов задерживаются на Ярославском направлении МЖД по техническим причинам, сообщает пресс-служба ЦППК в Twitter.

Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

❗️На Ярославском направлении задерживаются несколько поездов (в основном Монинской ветки) по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за возможные неудобства.#up — ЦППК (@centralppk) June 10, 2019



Ранее сообщалось, что расписание электричек Курского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 10-11 июня из-за путевых работ на станции "Шарапова Охота".