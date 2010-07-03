Расписание электричек Курского направления МЖД изменится 10-11 июня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Расписание электричек Курского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 10-11 июня из-за путевых работ на станции "Шарапова Охота".

Как сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК", в связи с этим скорректируют графики движения электропоездов, следующих через эту станцию.

Изменения затронут поезда на участках Серпухов – Люблино, Подольск – Серпухов, Серпухов – Москва (Курский вокзал), Люблино – Щербинка, Столбовая – Серпухов.

Также в указанные дни изменится время отправления и прибытия ряда электропоездов Курского, Белорусско-Курского и Курского-Рижского-направлений.

Также скорректировано время отправления поездов 6338 Курск-Орел-Курск, которые будут отправляться в 16:18 и 16:45, а также поезда 6326 Орел – Скуратово (17:41).

Ранее сообщалось, что расписание курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом поездов дальнего следования изменится с 9 по 19 сентября.