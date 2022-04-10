Около 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы задержали и отменили 38 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".

Наибольшее количество корректировок отмечается в Домодедово. Там задержали 13 рейсов и отменили 3.

В аэропорту Внуково задержали 8 рейсов и 6 отменили. В Шереметьево произошли изменения в графике вылета 5 рейсов. Еще 3 судна не покинули воздушную гавань.

Ранее отмены и задержки вылетов самолетов в столичных аэропортах затронули 31 рейс. Больше всего корректировок наблюдалось в Шереметьево. Там отменили 4 рейса и 10 задержали.