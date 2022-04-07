Почти 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки вылетов самолетов отмечаются в аэропортах Москвы. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

По актуальным данным, в трех столичных аэропортах изменения затронули 27 рейсов.

Корректировки произошли в воздушной гавани Внуково. Там задержали 3 рейса. При этом 13 самолетов там не взлетят вовсе.

В свою очередь, в аэропорту Домодедово известно об отмене 9 взлетов и задержке 2 рейсов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air India прекратила продажу билетов в Москву из Дели и обратно. В посольстве России в Индии добавили, что перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными.