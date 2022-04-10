Трамваи задерживаются между станциями метро "Войковская" и "Сокол"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трамваи маршрутов № 23, 30 и 31 следуют с задержками между станциями метро "Войковская" и "Сокол" на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На участке между остановкой "1-й Новоподмосковный переулок" и Панфиловским путепроводом по техническим причинам задерживаются трамваи № 23, 30, 31", – говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты трамваев были временно изменены. В департаменте призвали пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее маршрут движения автобуса с941, который курсирует в районе Чертаново Южное, изменили. Теперь он проходит через станцию Московских центральных диаметров Красный Строитель.