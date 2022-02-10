Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.
Отмечается, что станция "Текстильщики" открыта для входа и работает в обычном режиме.
Как сообщалось ранее, движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии от станции "Выхино" до станции "Таганская" было приостановлено из-за проверки состава. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Кроме того, во избежание скопления людей была временно закрыта на вход станция "Текстильщики".
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: