Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.

Отмечается, что станция "Текстильщики" открыта для входа и работает в обычном режиме.

Как сообщалось ранее, движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии от станции "Выхино" до станции "Таганская" было приостановлено из-за проверки состава. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Кроме того, во избежание скопления людей была временно закрыта на вход станция "Текстильщики".