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USB-розетки на станциях и поездах МЦД защищены от мошенников

В МЦД рассказали, как USB-розетки на станциях и в поездах защищены от мошенников
транспорт безопасность эксклюзив город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

USB-розетки на станциях Московских центральных диаметров и в электропоездах "Иволга" безопасны для зарядки мобильных устройств. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе МЦД.

Представители ведомства заявили: в салонах поездов установлена система видеонаблюдения, а также постоянно присутствует охрана компании-перевозчика, что является гарантией безопасности пассажиров от мошенников. Кроме того, у самих USB-разъемов есть несколько степеней защиты.

"Розетки выполнены в антивандальном исполнении, что исключает несанкционированный доступ и установку злоумышленниками электронных чипов или иных устройств, способных сделать гаджеты, подключенные для зарядки, уязвимыми ко взлому", – пояснили в пресс-службе.

Также USB-розетки для зарядки мобильных устройств выполняют только функцию зарядки – в них не подключены и не используются информационные контакты. Никакая передача данных через них физически невозможна.
пресс-служба МЦД

Безопасность обеспечена и на станциях диаметров. Все техническое оборудование находится в специальных противовандальных корпусах с замками с высокой степенью защиты. Благодаря этому несанкционированный доступ к устройствам невозможен.

В свою очередь, разъемы USB подключены непосредственно к блокам питания без участия какого-либо активного оборудования.

Напомним, ранее эксперты заявили, что заряжать телефон в общественных местах может быть опасно. По их словам, в стандартных USB-кабелях есть четыре провода, два из которых служат для передачи данных. При зарядке смартфона они использоваться не должны. Но мошенники намеренно встраивают специальные устройства в кабель, чтобы иметь доступ к хранящимся в гаджетах данным.

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