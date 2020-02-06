На маршрутах МЦД установят 200 дополнительных валидаторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До конца марта на маршрутах МЦД установят около 200 дополнительных валидаторов, сообщает пресс-служба департамента транспорта. С такой просьбой обратились пассажиры по форме обратной связи на сайте метро.

Со дня запуска пассажирского движения по первым двум диаметрам уже установили 100 дополнительных валидаторов. Они появились в границах всех трех зон: "Центральной", "Пригород" и "Дальней".

За последние две недели более 20 валидаторов поставили на станциях "Дальней" зоны: Некрасовская, Катуар, Трудовая, Икша, Морозки, Турист, Яхрома, Хлюпино, Часцовская и другие. Всего на станциях трех зон работает уже более 430 валидаторов.

Движение по Московским центральным диаметрам открыли в конце ноября 2019 года. Два маршрута протянулись на 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из них можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. Согласно проекту, до 2025 года в Москве появятся пять маршрутов МЦД.

За время работы МЦД удалось разгрузить 20 станций метро. Это произошло благодаря тому, что пассажиры стали проезжать дальше первых пересадочных станций. Со дня введения платного режима проезда за счет выгодных тарифов и бесплатной пересадки на метро пассажиры уже сэкономили на проезде более 205 миллионов рублей.