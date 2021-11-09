Завершен ремонт Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юго-западе столицы завершен капитальный ремонт Севастопольского путепровода, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам заммэра, путепровод был построен в 1986 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.

"Со временем произошли разрушения бетона пролетных строений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения", – рассказал Бирюков.

Он отметил, что специалисты провели большой комплекс работ по обновлению путепровода. Там отремонтировали железобетонную плиту проезжей части и опоры пролетных строений, заменили деформационные швы, гидроизоляцию и асфальт, установили новые мачты освещения.

Бирюков подчеркнул, что на время работ движение транспорта было сохранено, а для пешеходов работали два нерегулируемых пешеходных перехода на разных концах путепровода.

Ранее сообщалось, что в Москве отремонтировали Дорогобужский и Химкинский мосты, Ленинградскую, Савеловскую, Велозаводскую, Звенигородскую эстакады, эстакаду Хамовнический Вал, путепровод Косино над МКАД. В общей сложности ремонт завершили на 15 объектах.

На них заменили асфальт, частично или полностью заменили гидроизоляцию, устранили протечки под эстакадами.

