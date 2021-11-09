Завершен ремонт Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На юго-западе столицы завершен капитальный ремонт Севастопольского путепровода, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По словам заммэра, путепровод был построен в 1986 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.
"Со временем произошли разрушения бетона пролетных строений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения", – рассказал Бирюков.
Он отметил, что специалисты провели большой комплекс работ по обновлению путепровода. Там отремонтировали железобетонную плиту проезжей части и опоры пролетных строений, заменили деформационные швы, гидроизоляцию и асфальт, установили новые мачты освещения.
Бирюков подчеркнул, что на время работ движение транспорта было сохранено, а для пешеходов работали два нерегулируемых пешеходных перехода на разных концах путепровода.
Ранее сообщалось, что в Москве отремонтировали Дорогобужский и Химкинский мосты, Ленинградскую, Савеловскую, Велозаводскую, Звенигородскую эстакады, эстакаду Хамовнический Вал, путепровод Косино над МКАД. В общей сложности ремонт завершили на 15 объектах.
На них заменили асфальт, частично или полностью заменили гидроизоляцию, устранили протечки под эстакадами.
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