Власти Москвы откажутся от закупок дизельного транспорта с 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов заявил, что с 2021 года Москва откажется от закупок дизельного транспорта.

"Со следующего года мы полностью отказываемся от закупок дизельного транспорта и к 2030 году планируем перевести весь город на трамваи и электрические автобусы", – приводятся его слова в Telegram Депртраса.

Ликсутов подчеркнул, что работа транспорта на электрической тяге является мировым трендом. Он напомнил, что в Москве на маршрутах общественного транспорта работают уже 500 электробусов.

Заммэра также добавил, что в столице планируют разместить первый завод по сборке электробусов.

В конце октября Сергей Собянин заявил, что в Москве рекордными темпами ведется обновление транспортного парка. По словам градоначальника, в столице будет постоянно повышаться качество общественного транспорта.

