Москва демонстрирует рекордные темпы обновления транспортного парка – Собянин

16:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Качество общественного транспорта в Москве будет постоянно развиваться и повышаться, сообщил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
По словам главы города, существование мегаполиса без постоянного развития транспортной инфраструктуры невозможно. Собянин подчеркнул, что несмотря на пандемию модернизация продолжается.
Мэр отметил: все больше горожан используют общественный транспорт и каршеринг, такси.
"Мы будем и дальше повышать его качество – для этого закупаются новые машины, строится метро, появляются новые виды транспорта. В результате нам удалось повысить скорость, безопасность и комфорт передвижения миллионов москвичей", – пояснил Собянин.
Мэр столицы сообщил, что от МКАД до центра города теперь можно добраться на 13 минут быстрее, значительно выросла скорость движения на магистралях, с 2011 года в работу ввели более 50 станций метрополитена.
Также Собянин напомнил об открытии 31 станции МЦК, о развитии МЦД, которые соединили центр города и область. Мэр отметил, что на рельсовом транспорте количество мест для пассажиров увеличилось на четверть.
По словам Собянина, Москва в плане обновления транспортного парка опережает почти все мировые города.
Также глава города рассказал о ближайших планах. Среди них – новые станции метро, завершение строительства БКЛ, новые диаметры МЦД, увеличение количества электробусов и развитие сети маршрутов наземного транспорта.
Ранее Собянин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов транспортных предприятий города. Мэр отметил, что специалисты пользуются заслуженным уважением горожан.
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