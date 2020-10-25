Москва демонстрирует рекордные темпы обновления транспортного парка – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Качество общественного транспорта в Москве будет постоянно развиваться и повышаться, сообщил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

По словам главы города, существование мегаполиса без постоянного развития транспортной инфраструктуры невозможно. Собянин подчеркнул, что несмотря на пандемию модернизация продолжается.

Мэр отметил: все больше горожан используют общественный транспорт и каршеринг, такси.

"Мы будем и дальше повышать его качество – для этого закупаются новые машины, строится метро, появляются новые виды транспорта. В результате нам удалось повысить скорость, безопасность и комфорт передвижения миллионов москвичей", – пояснил Собянин.

Мэр столицы сообщил, что от МКАД до центра города теперь можно добраться на 13 минут быстрее, значительно выросла скорость движения на магистралях, с 2011 года в работу ввели более 50 станций метрополитена.

Также Собянин напомнил об открытии 31 станции МЦК, о развитии МЦД, которые соединили центр города и область. Мэр отметил, что на рельсовом транспорте количество мест для пассажиров увеличилось на четверть.

По словам Собянина, Москва в плане обновления транспортного парка опережает почти все мировые города.

Также глава города рассказал о ближайших планах. Среди них – новые станции метро, завершение строительства БКЛ, новые диаметры МЦД, увеличение количества электробусов и развитие сети маршрутов наземного транспорта.

Ранее Собянин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов транспортных предприятий города. Мэр отметил, что специалисты пользуются заслуженным уважением горожан.