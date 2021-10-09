Более 630 километров путей обновили на дорожной сети РЖД в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В сентябре текущего года на сети железных дорог ОАО "РЖД" обновили более 630 километров путей, сообщается в телеграм-канале холдинга.

"За первый осенний месяц на сети РЖД отремонтировали 633 км пути и заменили 273 стрелки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основные работы в прошлом месяце были сосредоточены на Свердловской, Западно-Сибирской, Дальневосточной и Северной железных дорогах.

Кроме того, на восточном полигоне было отремонтировано 183 километра.

Ранее сообщалось, что в Москве появятся две новые трамвайные линии – на юге и на востоке города. Трамвайная линия от Чертановской улицы до станции МЦД-2 Покровское будет иметь протяженность 3,01 километра с подключением к существующей линии трамвая на Чертановской улице.