Москвичей пригласили на выставку "Люди и производство новейших поездов"

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Столичный метрополитен впервые представил фотографии производства поезда "Москва-2019" на выставке "Люди и производство новейших поездов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.

"Сегодня в нашем парке подвижного состава около шести тысяч вагонов. Мы перевозим миллионы пассажиров каждый день, но мало кто из них видел, как собирают самый надежный метропоезд "Москва" в России", – поделилась заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

На выставке посетители увидят 30 фотографий, которые расскажут о технологических процессах производства и сборки вагонов, а также ход проверки межвагонных переходов и многие другие процессы. С помощью снимков зрители заочно познакомятся со специалистами, участвующими в сборке поездов.

Выставка организована совместно с АО "Трансмашхолдинг". Увидеть процессы производства метро можно до 9 ноября в Центре профориентации Московского метрополитена на станции "Выставочная".

Первые поезда "Москва" запустили в 2017 году. В них можно заряжать гаджеты, а сенсорные мониторы на стенах помогают проложить маршрут.

В поездах предусмотрен сквозной проход через все вагоны, установлены более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок.

В поездах "Москва-2019" используется система электродинамического торможения, которая обеспечивает плавное снижение скорости. Над дверями размещены увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения. Также в новых составах изменилось покрытие пола и облицовка салона.

Современные поезда можно увидеть на Таганско-Краснопресненской, Филевской, Калужско-Рижской, Солнцевской, Большой кольцевой, Сокольнической и Некрасовской линиях.

