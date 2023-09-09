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Аэропорты Внуково и Домодедово работают в штатном режиме после ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы аэропортов.

"По независящим от аэропорта причинам в 02:32 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 02:51 все ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", – заявили во Внуково.

В свою очередь, в аэропорту Домодедово сообщили, что для обеспечения безопасности с 02:30 до 02:50 ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Сейчас Домодедово работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы задержали или отменили свыше десяти рейсов. Четыре рейса задержали и один вывели из расписания во Внуково. Также один рейс задержали и три отменили в Домодедово. В Шереметьево была задержка только двух рейсов.

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