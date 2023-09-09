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09 сентября, 03:52

Транспорт

Более 10 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 10 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, во Внуково задерживаются четыре рейса, один отменен, в Домодедово задерживается один рейс и три отменены, в Шереметьево задержаны два рейса.

5 сентября в аэропортах Москвы задержали и отменили 16 рейсов.

До этого произошла задержка авиарейса из Тюмени в Москву в аэропорту Рощино. Вылета ожидали 105 пассажиров. Уральская транспортная прокуратура уточнила, что речь шла о рейсе "Аэрофлота" № 1569.

Самолет из Москвы в Египет задержали более чем на день

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